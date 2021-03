Zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Quali sono i divieti e le regole relative a spostamenti, visite ad amici e parenti e seconde case La Lombardia è da oggi, lunedì 15 marzo, in Zona rossa, così come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento. Per cercare di arginare la terza ondata, problematica soprattutto per la diffusione delle varianti, le regole e le restrizioni saranno quindi più stringenti. Spostamenti in Zona rossa Da oggi sarà praticamente vietato uscire dalla propria abitazione, se non per motivi comprovati di lavoro, salute o emergenza. E in ogni caso dovranno essere giustificati mediante autocertificazione già compilata o da compilare sul luogo, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Non si potrà uscire dalla Regione né dal proprio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Dardari Quali sono i divieti e le regole relative a spostamenti, visite ad amici e parenti e seconde case La Lombardia è da oggi, lunedì 15 marzo, in, così come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento. Per cercare di arginare la terza ondata, problematica soprattutto per la diffusione delle varianti, le regole e le restrizioni saranno quindi più stringenti. Spostamenti inDa oggi sarà praticamente vietato uscire dalla propria abitazione, se non per motivi comprovati di lavoro, salute o emergenza. E in ogni caso dovranno essere giustificati mediante autocertificazione già compilata o da compilare sul luogo, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Non si potrà uscire dalla Regione né dal proprio ...

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - PMurroccu : @liliaragnar Buongiorno cara Adry, a zona rossa me parla e'te ?????????? - Simo07827689 : RT @fabio200908: vaccinare il primo che passa, ma se siamo in zona rossa, chi dovrebbe mai passare? potevano metterci pure Alvaro Vitali a… -