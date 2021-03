Zona rossa, 5 cose che si possono fare (Di lunedì 15 marzo 2021) Dal 15 marzo molte regioni d’Italia sono passate in Zona rossa e altre in Zona arancione, lasciando la Sardegna unica area bianca del Paese. Nuove restrizioni, quindi, per tutte le persone che vivono nelle zone considerate più a rischio in base all’evolversi della pandemia, regole che al momento resteranno in vigore fino al 6 aprile, secondo quanto stabilito dal governo Draghi, mentre nei giorni festivi del 3, 4 e 5 aprile in tutto il territorio varranno le restrizioni delle zone rosse. Le regioni rosse sono: Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Ma cosa si può fare in queste aree? Passeggiate e attività sportiva Nelle regioni rosse si può uscire a fare una passeggiata, anche in un parco, a meno di ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 marzo 2021) Dal 15 marzo molte regioni d’Italia sono passate ine altre inarancione, lasciando la Sardegna unica area bianca del Paese. Nuove restrizioni, quindi, per tutte le persone che vivono nelle zone considerate più a rischio in base all’evolversi della pandemia, regole che al momento resteranno in vigore fino al 6 aprile, secondo quanto stabilito dal governo Draghi, mentre nei giorni festivi del 3, 4 e 5 aprile in tutto il territorio varranno le restrizioni delle zone rosse. Le regioni rosse sono: Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Ma cosa si puòin queste aree? Passeggiate e attività sportiva Nelle regioni rosse si può uscire auna passeggiata, anche in un parco, a meno di ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - AquileDel : RT @liliaragnar: Zona rossa spostamenti e divieti: si può andare nelle seconde case anche fuori regione Il governo chiarisce i dubbi. Le… - Mr_Mrk1 : @anita15618428 @Carmen24583545 @Massi1926 @OCardinal17 Che la zona rossa non può rinchiudere ???? -