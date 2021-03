Zingaretti formalizza la nuova maggioranza | “È patto di legislatura”

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “I gruppi Demos, Europa Verde e i partiti Italia Viva, Leu e la Lista Civica Zingaretti, il M5s e il Pd hanno deciso di dare vita ad una nuova maggioranza, più larga e forte per dare più stabilità e velocità di azione della Regione Lazio. Una maggioranza che si basa su un patto di legislatura discussa tra i gruppi che, in piena trasparenza, hanno sottoscritto il programma”. Queste le parole con cui il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha formalizzato nell’aula del Consiglio regionale la nuova maggioranza che si è costituita la settimana scorsa dopo il rimpasto di giunta e l’ingresso del M5S.

'Dopo la caduta di Conte sono rimasto solo' leggi anche Pd,le dimissioni: "Rispetterò scelte assemblea" Sull'esperienza del governo Conte,ha ricordato che all'...Il segretariole dimissioni: faccio un passo di lato. Oggi le Sardine al . - -Enrico Letta è una persona seria e molto preparata. Probabilmente il miglior premier espresso dal PD. Grazie a Dio non è un capocorrente, cioè un “signore della guerra” del suo partito. Un po’ come Dr ...sotto scacco non ci sto» Zingaretti formalizza le dimissioni: «Lascio, non ci ripenso. Passo di lato, ma non scompaio» Sondaggio | Meloni (FdI) sale al 17%. Per il governo Draghi resta alta la fiducia ...