Zaia | «Bloccato il lotto di AstraZeneca ABV5811 In Veneto 50% di defezioni | c’è paura…»

«Dopo quanto successo c'è paura ora per le vaccinazioni. A partire da sabato scorso stiamo assistendo ad un 50 per cento di defezioni nelle varie Ulss del Veneto per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, con le persone che non si presentano. Faccio un appello: almeno chiamate per disdire perché c'è anche chi lo vuole fare il vaccino». Lo ha sottolineato Luca Zaia nel corso del punto stampa. Zaia: «Faremo lista d'attesa per i sostituti» Il presidente del Veneto ha annunciato che «faremo una "lista d'attesa" per possibili sostituti di chi non si presenterà per la vaccinazione». Mentre sulle polemiche nate dopo la decisione del dg dell'Ulss 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi di chiamare all'ultimo minuto alcune persone, tra cui dei dipendenti dei comuni, e dei giornalisti, per ...

