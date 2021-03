Xiaomi fuori dalla blacklist USA | vinto il ricorso nei confronti della decisione di Trump

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un giudice federale di Washington ha vietato al DipartimentoDifesa di limitare gli investimenti statunitensi neidel produttore cinese di smartphone: a poco più di un mese dunque dal momento in cui era stata aggiunta allae in attesa che il presidente Biden rivedesse comunque le posizioni del governo USA, il colosso cinese non è più ufficialmente colpito da embargo. Come forse ricorderete infatti durante gli ultimi giornipropria amministrazione, l’ex presidente degli Stati Uniti Donalde il DipartimentoDifesa avevano inseritoin una lista di società presumibilmente legate all’esercito cinese, cosa che avrebbe portato a restrizioni finanziarie di qui a breve. Qualche giorno fa però, il ...

