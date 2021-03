Xiaomi batte Trump: rimosso il ban voluto dall’ex Presidente (Di lunedì 15 marzo 2021) Accusare senza prove. Gli ultimi due anni di Presidenza Trump sono stati costellati di attacchi e decisioni che si basavano su fatti privi di alcun riscontro. Frutto di una propaganda populista che ha rasentato il ridicolo. E la conferma – postuma rispetto al suo mandato – arriva con la decisione del giudice federale del distretto di Columbia che ha sospeso il ban voluto dell’ex numero uno della Casa Bianca nei confronti della società tecnologica cinese Xiaomi. Il motivo? La decisione presa non è avallata dalle evidenze. Anzi, le evidenze decantate dal Dipartimento della Difesa a stelle e strisce non sono mai state fornite. Insomma, una trovata propagandistica. LEGGI ANCHE > Il consiglio di sorveglianza che deve decidere le sorti di Trump su Facebook è in difficoltà Secondo la dottrina Trumpiana, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021) Accusare senza prove. Gli ultimi due anni di Presidenzasono stati costellati di attacchi e decisioni che si basavano su fatti privi di alcun riscontro. Frutto di una propaganda populista che ha rasentato il ridicolo. E la conferma – postuma rispetto al suo mandato – arriva con la decisione del giudice federale del distretto di Columbia che ha sospeso il bandell’ex numero uno della Casa Bianca nei confronti della società tecnologica cinese. Il motivo? La decisione presa non è avallata dalle evidenze. Anzi, le evidenze decantate dal Dipartimento della Difesa a stelle e strisce non sono mai state fornite. Insomma, una trovata propagandistica. LEGGI ANCHE > Il consiglio di sorveglianza che deve decidere le sorti disu Facebook è in difficoltà Secondo la dottrinaiana, ...

