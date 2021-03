WTA Monterrey 2021, Jasmine Paolini sconfigge in rimonta Nao Hibino e si qualifica agli ottavi di finale (Di lunedì 15 marzo 2021) Buone notizie arrivano da Monterrey (Messico). L’azzurra Jasmine Paolini (n.100 del mondo) ha sconfitto in rimonta la giapponese Nao Hibino (n.81 WTA) per 3-6 6-2 6-3 in 1 ora e 55 minuti. Una partita nella quale l’azzurra ha avuto il merito di reagire dopo il primo parziale perso, trovando nel suo tennis tecnico le risposte che desiderava. La nostra portacolori, dunque, affronterà nel prossimo round la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.111 del mondo) che ha sconfitto per 6-4 6-0 la britannica Katie Boulter (n.318 del ranking). Nel primo set Paolini non trova efficacia nel fondamentale del servizio. Dopo aver annullato una palla break nel primo gioco, l’azzurra subisce i break del quinto e nono game che valgono la chiosa della frazione. Jasmine fatica a far male ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Buone notizie arrivano da(Messico). L’azzurra(n.100 del mondo) ha sconfitto inla giapponese Nao(n.81 WTA) per 3-6 6-2 6-3 in 1 ora e 55 minuti. Una partita nella quale l’azzurra ha avuto il merito di reagire dopo il primo parziale perso, trovando nel suo tennis tecnico le risposte che desiderava. La nostra portacolori, dunque, affronterà nel prossimo round la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.111 del mondo) che ha sconfitto per 6-4 6-0 la britannica Katie Boulter (n.318 del ranking). Nel primo setnon trova efficacia nel fondamentale del servizio. Dopo aver annullato una palla break nel primo gioco, l’azzurra subisce i break del quinto e nono game che valgono la chiosa della frazione.fatica a far male ...

Advertising

OA_Sport : Jasmine Paolini batte in rimonta Nao Hibino e si qualifica per gli ottavi di finale a #Monterrey #tennis - zazoomblog : Tabellone Wta Monterrey 2021: Stephens numero 1 presenti Trevisan e Paolini - #Tabellone #Monterrey #2021:… - vitasportivait : ?? #Tennis | #AbiertoGNPSeguros Esordio positivo per Jasmine #Paolini ???? al WTA di Monterrey, brava a superare Nao… - olimpico74 : Che grinta la #Paolini @WTA #Monterrey @federtennis @ITFprocircuit @Tennis_Ita - paoloangeloRF : #Paolini vince secondo set e porta il match al terzo #WTA #Monterrey -