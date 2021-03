Wolves-Liverpool, paura per Rui Patricio: a terra dopo un contrasto con Coady (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Grosso spavento nel finale di Wolves-Liverpool, match della ventisettesima giornata di Premier League. dopo un contrasto durissimo, il portiere portoghese Rui Patricio è rimasto a terra per diversi minuti ed è stato costretto ad uscire in barella sotto lo sguardo preoccupato di avversari e compagni di squadra. Sono stati necessari circa dieci minuti per immobilizzare il portiere e soccorrerlo dopo il duro contrasto con Coady. Il gioco è ripreso al minuto 100. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Grosso spavento nel finale di, match della ventisettesima giornata di Premier League.undurissimo, il portiere portoghese Ruiè rimasto aper diversi minuti ed è stato costretto ad uscire in barella sotto lo sguardo preoccupato di avversari e compagni di squadra. Sono stati necessari circa dieci minuti per immobilizzare il portiere e soccorrerloil durocon. Il gioco è ripreso al minuto 100. SportFace.

