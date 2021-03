Wolves-Liverpool, infortunio shock per Rui Patricio: portato via in barella, le condizioni (Di martedì 16 marzo 2021) Finale con tanta paura quello di Wolves-Liverpool, match della ventisettesima giornata di Premier League. Sugli sviluppi di un’azione offensiva di Salah, il portiere Rui Patricio è uscito dalla sua porta per poi scontrarsi con il compagno di squadra Coady. Ne è venuto fuori un impatto violento che ha costretto l’estremo difensore portoghese a restare a terra per più di dieci minuti. Tanta paura per chi ha assistito a casa ma anche per compagni di squadra, avversari e medici del club che hanno soccorso il calciatore immobilizzandolo e trasportandolo fuori dal campo in barella. Ora i primi accertamenti in ospedale. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle condizioni dell’estremo difensore del Wolves. Il club per il momento si è limitato a condividere sui social un’immagine di Rui ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Finale con tanta paura quello di, match della ventisettesima giornata di Premier League. Sugli sviluppi di un’azione offensiva di Salah, il portiere Ruiè uscito dalla sua porta per poi scontrarsi con il compagno di squadra Coady. Ne è venuto fuori un impatto violento che ha costretto l’estremo difensore portoghese a restare a terra per più di dieci minuti. Tanta paura per chi ha assistito a casa ma anche per compagni di squadra, avversari e medici del club che hanno soccorso il calciatore immobilizzandolo e trasportandolo fuori dal campo in. Ora i primi accertamenti in ospedale. Sportface.it vi terrà aggiornati sulledell’estremo difensore del. Il club per il momento si è limitato a condividere sui social un’immagine di Rui ...

