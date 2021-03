Wolves-Liverpool, Espirito Santo: “Rui Patricio sta bene, è cosciente” (Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo appena avuto un aggiornamento, sta bene, è cosciente, totalmente cosciente, ricorda quello che è successo. Abbiamo già parlato con lui”. Arriva la rassicurazione del tecnico del Wolves Nuno Espirito Santo a proposito delle condizioni del portiere Rui Patricio, costretto ad uscire nel finale del match contro il Liverpool in barella a causa di un contrasto durissimo col compagno di squadra Coady. “E’ normale preoccuparsi quando è coinvolta la testa – ha detto il tecnico portoghese – ma fortunatamente sta bene, si riprenderà“, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo appena avuto un aggiornamento, sta, è, totalmente, ricorda quello che è successo. Abbiamo già parlato con lui”. Arriva la rassicurazione del tecnico delNunoa proposito delle condizioni del portiere Rui, costretto ad uscire nel finale del match contro ilin barella a causa di un contrasto durissimo col compagno di squadra Coady. “E’ normale preoccuparsi quando è coinvolta la testa – ha detto il tecnico portoghese – ma fortunatamente sta, si riprenderà“, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Wolves Liverpool Il Liverpool rialza la testa ma che fatica contro i Wolves. Paura per Rui Patricio Dopo sei sconfitte nelle ultime sette giornate di Premier, il Liverpool torna a sorridere. Lo fa sul campo del Wolverhampton, uscendo con tre punti in tasca. È bastato il gol dell'ex Diogo Jota, che negli ultimissimi istanti del primo tempo ha chiuso nel ...

Wolves, che paura per Rui Patricio! Trauma cranico, esce dopo 15' di soccorsi Commenta per primo Attimi di grande paura al Molineux Stadium: nel finale di Wolverhampton - Liverpool, infatti, il portiere dei padroni di casa, Rui Patricio , è incappato in un involontario e casuale scontro di gioco con il compagno Conor Coady. L'impatto del ginocchio ha causato un trauma ...

Tecnico Wolves rassicura, "Rui Patricio sta bene" Un episodio analogo si era verificato a fine novembre, quando l'attaccante dei Wolves, Raul Jimenez, aveva riportato la frattura del cranio in uno scontro di gioco con David Luiz nella partita contro ...

