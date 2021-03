Wolverhampton ko 1 - 0 con il Liverpool. Che paura per Rui Patricio (Di martedì 16 marzo 2021) Wolverhampton (Inghilterra) - Il classico gol dell'ex decide la sfida di Premier League al Molineux tra Wolverhampton e Liverpool : basta infatti un sinistro di Diogo Jota (33 reti in 111 presenze con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021)(Inghilterra) - Il classico gol dell'ex decide la sfida di Premier League al Molineux tra: basta infatti un sinistro di Diogo Jota (33 reti in 111 presenze con ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @CorSport: #Wolverhampton ko 1-0 con il #Liverpool . Che paura per #RuiPatricio?? - CorSport : #Wolverhampton ko 1-0 con il #Liverpool . Che paura per #RuiPatricio?? - sportli26181512 : #Wolverhampton ko 1-0 con il #Liverpool. Che paura per Rui Patricio: Al Molineux decide la sfida la rete dell'ex Di… - IononDevo : @BeppeMarottaMa1 Si ma l’hai altri mica sono coglioni. Ronaldo crede di poter essere ancora determinate. E quindi n… - PremierShowIT : ??? Il 28º turno di #PL parte con l'anticipo tra Newcastle e Aston Villa. Sabato un interessante Leeds-Chelsea mentr… -