William e Kate | i messaggi dei figli alla nonna Lady Diana nel giorno della Festa della mamma

(Di lunedì 15 marzo 2021) Biglietti colorati e disegni dolcissimi per: i principini George, Charlotte e Louis,di, rendono omaggioper la. Un’occasione speciale per ricordare la compianta principessa del Galles condei nipotini, condivisi sui social dai duchi di Cambridge. “Cara…“: idiscrivono a“Cara…“: si aprono così ideidi, ...

Messaggi scritti con le loro manine ancora incerte, su cartoncini fatti a mano e decorati con fiori colorati, cuoricini e animaletti vari che, quest'anno,hanno voluto postare sul ...Ma che avrebbe giocato con George, avrebbe portato a danza Charlotte e disegnato con Louis… Questo siaMiddleton (39 anni) che(38) l'avevano già detto, in varie occasioni, ...Ieri in Gran Bretagna è stata celebrata la Festa della Mamma e i principini George, Charlotte e Louis ne hanno approfittato per fare delle dediche ...Per la Festa della Mamma, che gli inglesi celebrano a marzo, Charlotte, George e Louis di Cambridge hanno scritto letterine alla nonna, "Granny Diana" ...