Watch Dogs: Legion, il multiplayer sarà cross-gen e cross-play (Di lunedì 15 marzo 2021) Tramite un tweet sui canali ufficiali, Ubisoft ha confermato che le modalità multiplayer di Watch Dogs: Legion diventeranno cross-gen e cross-play con un futuro update Nonostante il rinvio del multiplayer di Watch Dogs: Legion della scorsa settimana, perlomeno per quel che riguarda la versione PC, Ubisoft continua a rassicurare i suoi utenti anche tramite vie traverse. Il team di sviluppo sembra stia lavorando incessantemente per poter risolvere tutte le problematiche che hanno dovuto mettere sul piatto una volta arrivato il via del tanto atteso online, fra bug invalidanti e crash completi. Ammettiamo che con il gioco base hanno ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 marzo 2021) Tramite un tweet sui canali ufficiali, Ubisoft ha confermato che le modalitàdidiventeranno-gen econ un futuro update Nonostante il rinvio deldidella scorsa settimana, perlomeno per quel che riguarda la versione PC, Ubisoft continua a rassicurare i suoi utenti anche tramite vie traverse. Il team di sviluppo sembra stia lavorando incessantemente per poter risolvere tutte le problematiche che hanno dovuto mettere sul piatto una volta arrivato il via del tanto atteso online, fra bug invalidanti e crash completi. Ammettiamo che con il gioco base hanno ...

