Wanda Nara, l' outfit casalingo è hot: senza reggiseno, la canotta si sposta (Di lunedì 15 marzo 2021) Wanda Nara spopola sui social, il suo account Instagram è tra quelli più seguiti e conta circa 7,5 milioni di follower e la sua popolarità è in continua crescita grazie anche alla condivisione quotidiana di post che raccontano la sua vita da mamma, ma anche da manager e da modella. Molto di quello che fa è condiviso e molto spesso apprezzato anche se la bella moglie di Icardi non manca di ricevere critiche e commenti decisamente non opportuni. Wanda Nara fonte InstagramWanda Nara versione contadina: treccine e camicia cover girl Nel fine settimana Wanda ha pubblicato una serie di storie dove ha raccontato la sua giornata in fattoria insieme ai figli. In versione contadina decisamente molto sensuale con treccine e camicia a quadri stile cover girl Wanda ...

