Walter Zenga si vaccina a Dubai: "Ringrazio il governo che ci protegge" (VIDEO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Walter Zenga ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un VIDEO che lo ritrae intento a ricevere il vaccino anti-Covid a Dubai. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale ha così commentato le immagini che lo ritraggono mentre si sottopone all'iniezione del siero: "Ringrazio il governo degli Emirati e il Ministero della Salute per aver fornito i vaccini e per prendersi cura di noi a proteggerci." Il post di Zenga su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@WalterZenga official) SportFace.

