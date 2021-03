' Waffles + Mochi' | la serie educational di Netflix con Michelle Obama

(Di lunedì 15 marzo 2021) Insegnare ai bambini a mangiare in maniera sana e apprezzando le culture culinarie di tutto il mondo: è l'obiettivo dellaTV' , che esce in streaming su...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Waffles + Mochi – Recensione – Un viaggio per diventare chef tra musica e fantasia - NonSoloCinema : Un viaggio intorno al mondo alla scoperta del #cibosano e della #cucina @MichelleObama @NetflixIT #WafflesAndMochi - violetxluv : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… - JENtle_jennie_ : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… - ily_blink : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Waffles Mochi

NonSoloCinema

Insegnare ai bambini a mangiare in maniera sana e apprezzando le culture culinarie di tutto il mondo: è l'obiettivo della serie TV educational '' , che esce in streaming su Netflix martedì 16 marzo ed è presentata dalla ex first lady Michelle Obama . Fra i numerosi ospiti famosi c'è anche lo chef superstar italiano Massimo ...Arriva su Netflix il 16 marzo, serie prescolare di 10 episodi sulla scoperta del cibo che vede coinvolti chef di tutto il mondo. La storia, che vede la partecipazione di Michelle Obama, ruota intorno ae ...In streaming dal 16 marzo: l'ex first lady e un sacco di vip, compreso chef Massimo Bottura, insegnano ai bimbi a mangiare sano. Trailer, info e recensioni ...Waffle + Mochi, la serie prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, Waffles + Mochi sarà disponibile su Netflix con 10 episodi da martedì 16 marzo 2021. Nella serie ...