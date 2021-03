Advertising

tuttoteKit : Waffle+Mochi: la nuova serie su #Netflix dal 16 marzo #WafflesMochi #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Waffle+Mochi nuova

W Waffles +, laserie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obamaè disponibile su Netflix dal 16 marzo, la serie prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e ...Il 12 marzo arriva laserie animata Paradise PD , già ...Obama esordisce sulla piattaforma con la serie per bambini+ ...esordisce sulla piattaforma con la serie per bambini,...Con l’aiuto di volti nuovi e amichevoli come la signora Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, Waffles e Mochi partono per un viaggio alla ...“C’era una volta in un mondo ghiacciato… Nella terra del cibo congelato dove il gelato non si scioglie mai e i sogni si congelano, Waffles e Mochi sono due grandi amici con un grandissimo sogno: diven ...