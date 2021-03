Voto ai 16enni, Mannheimer smaschera l’ipocrisia Pd: «Potrebbero ricavarci qualche consenso» (Di lunedì 15 marzo 2021) È un tema «divisivo», quindi «forse non risulta così importante in questo momento». A commentare la proposta del Voto ai 16enni lanciata da Enrico Letta è stato il sondaggista Renato Mannheimer, che dà prima di tutto una lettura professionale. «Credo che in termini di consenso – ha detto – si andrebbe a favorire la crescita dell’area di centrosinistra». Ecco, dunque, spiegato perché, in un momento come questo, il neo segretario Pd si è messo a tirare fuori un argomento che di questi tempi proprio «non risulta all’ordine del giorno», come sottolineato dallo stesso Mannheimer. «La maggior parte si asterrebbe» «Lo scenario con il Voto ai sedicenni? Difficile da dire, credo che si comporterebbero come i diciottenni, la maggior parte si asterrebbe, perché sono confusi», ha spiegato prima di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) È un tema «divisivo», quindi «forse non risulta così importante in questo momento». A commentare la proposta delailanciata da Enrico Letta è stato il sondaggista Renato, che dà prima di tutto una lettura professionale. «Credo che in termini di– ha detto – si andrebbe a favorire la crescita dell’area di centrosinistra». Ecco, dunque, spiegato perché, in un momento come questo, il neo segretario Pd si è messo a tirare fuori un argomento che di questi tempi proprio «non risulta all’ordine del giorno», come sottolineato dallo stesso. «La maggior parte si asterrebbe» «Lo scenario con ilai sedicenni? Difficile da dire, credo che si comporterebbero come i diciottenni, la maggior parte si asterrebbe, perché sono confusi», ha spiegato prima di ...

Advertising

petergomezblog : Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da… - StefanoFeltri : Proposte chiare che differenziano il @pdnetwork da lega e 5 stelle: - voto ai 16enni - ius soli entro il governo… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd: 'Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo partito', ha detto… - annaconcetta48 : @DebAttanasio Il voto ai 16enni è argomento tirato fuori per depistare e distrarre l'attenzione dallo stato comatos… - babetta123 : RT @nonexpedit: Voto ai 16enni. Perché anche il bimbominkismo vuole la sua constituency. -