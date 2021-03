Volley | Olimpica da applausi ma sul campo della capolista arriva la sconfitta

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’si conferma in un grande stato di forma giocando una buona partita a Sorrento contro la Shedirpharma Massa ma che purtroppo non riesce a conquistare nemmeno un punto. Una gara che ha visto il risultato in bilico soprattutto nel secondo e quarto set che si sono chiusi ai vantaggi. I biancoverdi sono calati solo nel terzo set consentendo ai padroni di casa di vincere il fondamentale in scioltezza. Con la squadra al completo Amodeo schiera la formazione tipo con Cefariello e De Prisco a formare la diagonale di attacco, Rescignano e Picariello come schiacciatori, al centro D’Avanzo e Malanga e Monda libero. Un primo set che dopo una fase equilibrata vede Massa rendere il largo ma tuttavia l’riesce a recuperare e farsi sotto ma i padroni di casa riescono a gestire il margine e chiudono sul 25 a 21 il primo set. ...

Advertising

anteprima24 : ** #Volley, #Olimpica da applausi ma sul campo della capolista ... ** - ilCiriaco : #Irpinia Volley, Olimpica da applausi esce sconfitta dal campo della capolista - irpiniatimes1 : Volley, un'Olimpica da applausi esce sconfitta dal campo della capolista - bassairpinia : Volley, un Olimpica da applausi esce sconfitta dal campo della capolista I biancoverdi mettono paura alla Shedir… - irpiniatimes1 : Volley, l’Olimpica cala il tris: blitz a Ischia -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Olimpica

ilCiriaco.it

Nel terzo set l'scende un po' dal punto di vista mentale e fa si che Massa vinca in scioltezza con il punteggio di 25 a 12 il fondamentale con Amodeo che fa rifiatare Rescignano, De Prisco, ...... fino alla vetrinadel 1960. Mecenatismi e politica trasversale, sostengono il calcio in C e gli scolastici basket e, ma è il rugby scudettato che porta visibilità al capoluogo ...L’Olimpica si conferma in un grande stato di forma giocando una buona partita a Sorrento contro la Shedirpharma Massa ma che purtroppo non riesce a conquistare nemmeno un punto. Una gara che ha visto ...Le semifinali di Champions League di volley femminile saranno a fortissime tinte azzurre. Saranno ben tre le squadre italiane che scenderanno in campo per la sfida d'andata del penultimo atto della ma ...