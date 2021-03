Volley | Champions League 2021 | semifinali | cinque italiane a caccia della Super Final!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) La prima certezza è che a Verona nella doppiaFinal dici sarà almeno una squadra italiana sia tra gli uomini, sia tra le donne e l’altra certezza è che non ci sarà solo l’Italia, come accadde due anni fa a Berlino quando ad affrontare Civitanova nella finale maschile fu lo Zenit Kazan che potrebbe esserci quest’anno se riuscirà a fare fuori i polacchi dello Zaksa, giustizieri proprio di Civitanova nei quarti. Arriva la settimana più lunga per le otto squadre qualificate per ledi, quella, appunto, delle doppiedi loro sonoe due sono i derby tricolori in programma che porteranno l’Italia, laLega e la Serie A1 a Verona, confermando il livello altissimo dei ...