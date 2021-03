Volkswagen Power Day: accelera l'elettrificazione. In arrivo nuova batteria sostenibile e 18.000 punti di ricarica (Di lunedì 15 marzo 2021) Volkswagen ha presentato oggi la nuova strategia per accelerare e consolidare la transizione energetica dei suoi modelli di auto: entro il 2030 l'80% dei veicoli VW utilizzerà la stessa tecnologia di batteria. I volumi permetteranno di abbattere i costi del 50%. E arrivano 18.000 nuove stazioni di ricarica veloci... Leggi su dday (Di lunedì 15 marzo 2021)ha presentato oggi lastrategia perre e consolidare la transizione energetica dei suoi modelli di auto: entro il 2030 l'80% dei veicoli VW utilizzerà la stessa tecnologia di. I volumi permetteranno di abbattere i costi del 50%. E arrivano 18.000 nuove stazioni diveloci...

