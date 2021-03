Volkswagen potrebbe tagliare 4mila posti di lavoro in Germania

Leggi su newsmondo

(Di martedì 16 marzo 2021) . L’azienda ha messo a punto un piano per offrire il pensionamento. BERLINO () – per la pandemia. Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, l’azienda automobilistica avrebbe messo a punto un piano per offrire il pensionamento parziale ai nati nel 1964 e il pensionamento anticipato tra il 1956 e il 1960. Le aspettative della casa sono quelle di una partecipazione di 900 lavoratori a quello anticipato, mentre la maggior parte dei dipendenti dovrebbero scegliere anche il parziale. Il numeroaggirarsi intorno ai 4 o 5mila persone. Aumento del budget per la formazione dei dipendenti Non solo licenziamenti. La casa automobilistica ha deciso di avviare una transizione per arrivare a tech company sul modello Tesla. Laha annunciato la propria intenzione di portare il budget per la formazione dei ...