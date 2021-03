Virus in Campania | cala il numero dei positivi ma anche i tamponi | il bollettino

Advertising

anfo13 : #Campania - Stamattina ho fatto la prima dose del vaccino #AstraZenaca, rapida e senza problemi Contento di avviare… - 6166467278004cc : @claudio_2022 @jobwithinternet Fate presto a tosare le pecore così si spera che ci date un taglio con questo virus,… - Claplaz : @FrancoAgliata Assolutamente no. La scorsa primavera il virus c'era sostanzialmente solo in Lombardia. A questo gir… - 6166467278004cc : @Firebla52315130 Fa il 10% della popolazione, il resto è convinta che ci sia un virus che li sta ammazzando, vivo i… - ballarmino : RT @CoronaLupo: Considerando morti e feriti e che si conoscevano gli effetti collaterali a breve termine ma non quelli a medio e lungo è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

...4 milioni di alunni in DAD), la(945 mila), il Lazio (821 mila), il Veneto (680 mila), l'... Con un quadro molto disomogeneo sul territorio, visto che ilcostringe a casa il 95% degli ...Nesso che in altri due casi non dissimili, in Sicilia e in, è stato escluso a un primo ...di tutelare i sanitari che praticano le iniezioni che aiuteranno il Paese a sconfiggere il. Il ...Torna a correre la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo la flessione di ieri: oggi il virus fa registrare 1.823 positivi su 12.652 tamponi effettuati, 626 in meno di ieri con 9.674 ...? Speranza: «Inaccettabile atto intimidatorio contro Iss» ? Olanda sospende fino a 28 marzo vaccino AstraZeneca? In Brasile quasi 43.812 nuovi casi e 1.127 morti? Usa: nuovi casi ai minimi da ottobre? ...