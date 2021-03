(Di lunedì 15 marzo 2021) Parziali: 18-12/31-19/16-19/11-7Bk: Orazi (Cap) 4, Ranieri 4, Bovenzi 12, Triveri 15,, 11, Innocenzi 13, Capobianchi, Puleo 2, Ricciutelli 3, Motto Kotto 4, Ascani 4, Ilari 4. All.– Ass.Smit Roma: Donadone 4 (Cap), Belli 7, Cerullo 6, Urbani 7, Marotta 12, Gai 7, Palladino 5, Riccobono 3, Di Terlizzi 2, Paragallo 2 , Lamarucciola, Liotta2. All. Satolli – Ass. Crudeli Dopo la vittoria al fotofinish in casa del San Raffaele Roma, lasi impone anche contro, una mai doma, Smit Roma con il punteggio di 76-57. Dopo un lungo periodo di assenza latorna sul parquet di casa davanti ai propri tifosi e lo fa nel modo più bello. Le biancorosse conducono la gara fin dalle prime battute, riescono a disinnescare le trame ...

Advertising

CorriereCitta : Virtus Basket Aprilia, esordio casalingo positivo per le ragazze di coach Rubinetti-Bacile - SalernoSport24 : ??? Le dichiarazioni del direttore sportivo della Virtus Arechi Salerno, Pino Corvo, nella settimana che precede l'i… - 1000Cuori : ?? Ora la Virtus va supportata, le critiche alla fine. L'editoriale del lunedì ?? - 1000Cuori : ?? Il Corriere di Bologna – La Virtus non riesce a fare il salto di qualità ?? - BasketCity_net : -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Basket

Sembra non avere fine la brutta storia che sta vivendo ilsenese che dopo la recente scomparsa di Giorgio Brenci, consuma altre lacrime. Raffaele ... Poi nel 1961 il passaggio alla, dove vi ......Vitucci ha messo in campo tutta la sua esperienza e la sua indiscussa preparazione per costruire un capolavoro di saggezza tattica da proporre all'enciclopedia delmoderno. Contro la...La seconda giornata del girone pugliese di C Gold di pallacanestro premia Nuova Matteotti Corato, Libertas Altamura ed Adria Bari, quest’ultima vittoriosa ...Match importante in ottica playoff questo pomeriggio (ore 19) al “Bentegodi” di Verona fra Chievo e Frosinone. In casa giallazzurra recuperano Boloca e Zampano e quest’ultimo potrebbe pure partire tit ...