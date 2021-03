Violenta rapina in casa di Di Maria, i familiari del giocatore sotto shock (Di lunedì 15 marzo 2021) Francia, paura in casa Psg: Violenta rapina in casa di Angel Di Maria, i familiari del calciatore argentino sotto shock. Violenta rapina in casa del giocatore del Psg Angel Di Maria, sostituito durante il secondo tempo della sfida di campionato contro il Nantes per l’irruzione di alcuni malviventi nella sua abitazione, nella quale si trovavano i suoi familiari. rapina in casa di Angel Di Maria, i familiari del calciatore sotto shock Durante la partita tra Psg e Nantes, Leonardo, Direttore sportivo del Paris-Saint Germain, ha comunicato alla ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Francia, paura inPsg:indi Angel Di, idel calciatore argentinoindeldel Psg Angel Di, sostituito durante il secondo tempo della sfida di campionato contro il Nantes per l’irruzione di alcuni malviventi nella sua abitazione, nella quale si trovavano i suoiindi Angel Di, idel calciatoreDurante la partita tra Psg e Nantes, Leonardo, Direttore sportivo del Paris-Saint Germain, ha comunicato alla ...

Advertising

GoalItalia : Di Maria lascia lo stadio durante #PSGNantes Violenta rapina in casa, con la famiglia presente ?? - DanP7711 : RT @SkySport: Di Maria choc, violenta rapina in casa mentre lui giocava. Presenti i familiari - gianlu_lega : RT @ImolaOggi: Firenze, rapina violenta: fermato gambiano ospitato da Biancalani - SkySport : Di Maria choc, violenta rapina in casa mentre lui giocava. Presenti i familiari - bornjuventino : RT @GoalItalia: Di Maria lascia lo stadio durante #PSGNantes Violenta rapina in casa, con la famiglia presente ?? -