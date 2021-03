VIDEO | ‘Sient’Ancora’ il folk and roll mediterraneo degli Aftersat

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) NAPOLI – “Folk and roll mediterraneo”, così la band napoletana degli Aftersat definisce la propria musica al debutto con l’ep ‘Intosole’. Un disco anticipato da ‘Sient’Ancora’ che in questi giorni ha preso vita sulle principali piattaforme musicali e, con il video, su YouTube. Un brano che per la band segna anche l’abbandono temporaneo della “comfort zone” della lingua anglosassone per un ritorno a casa: il dialetto napoletano. Una rivoluzione copernicana che distingue gli Aftersat dalla maggioranza dei colleghi italiani per i quali l’inglese è un approdo, un trampolino di lancio per l’oltrefrontiera.