VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-4 | highlights e sintesi gara-7

gara-7 di America's Cup amara per Luna Rossa. Il team italiano dopo una buonissima partenza ha pian piano cominciato ad allungare, con l'obiettivo di portare a casa il successo. Il momento decisivo è stata l'uscita dal gate-2 nel quale l'imbarcazione timonata da Francesco Bruni e James Spithill ha scelto il lato del campo sbagliato aprendo la porta a New Zealand. I Kiwi, sfruttando anche una velocità decisamente superiore, prima hanno superato l'imbarcazione italiana prendendo successivamente il largo. Una vittoria pesante per il Defender perchè è arrivata in un momento molto particolare e con una modalità inedita, almeno sin qui. Luna Rossa è chiamata all'immediato riscatto se intende continuare a cullare sogni di gloria.

