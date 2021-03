VIDEO / Covid, Zenga si vaccina: “Grazie agli Emirati Arabi Uniti per…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e della Nazionale Italiana, si è vaccinato contro il Coronavirus. L'ex calciatore ha postato alcune immagini sul suo profilo Instagram che lo ritraggono mentre si è sottoposto alla vaccinazione."Grazie agli Emirati Arabi Uniti e un ringraziamento speciale al Ministero della Salute per aver fornito le vaccinazioni e per prendersi cura di noi" ha scritto Zenga. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 15 marzo 2021) Walter, ex portiere dell'Inter e della Nazionale Italiana, si èto contro il Coronavirus. L'ex calciatore ha postato alcune immagini sul suo profilo Instagram che lo ritraggono mentre si è sottoposto allazione."e un ringraziamento speciale al Ministero della Salute per aver fornito lezioni e per prendersi cura di noi" ha scritto. Golssip.

