Viabilità: Uil Sicilia, 'scandaloso cinque ore per percorrere 100 km in treno' (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - “percorrere in treno meno di 100 chilometri in più di 5 ore è uno dei tanti scandali di Sicilia, dove fame di infrastrutture e indigestione di incompiute sono una delle principali condizioni di sviluppo negato che inutilmente denunciamo da tempo”. Lo afferma il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, “ringraziando Tgr Sicilia per aver documentato lo stato della linea Gela-Catania, dal 2011 in attesa di lavori che restano ancora sulla carta dopo il crollo di due piloni del ponte a Piano Carbone”. L'esponente sindacale conclude “ricordando le numerose denunce Uil per la penalizzante, cronica, arretratezza del sistema ferroviario Siciliano in cui l'alta velocità è un miraggio. E continuerà a restare tale persino con il Recovery Plan, se questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - “inmeno di 100 chilometri in più di 5 ore è uno dei tanti scandali di, dove fame di infrastrutture e indigestione di incompiute sono una delle principali condizioni di sviluppo negato che inutilmente denunciamo da tempo”. Lo afferma il segretario generale della Uil, Claudio Barone, “ringraziando Tgrper aver documentato lo stato della linea Gela-Catania, dal 2011 in attesa di lavori che restano ancora sulla carta dopo il crollo di due piloni del ponte a Piano Carbone”. L'esponente sindacale conclude “ricordando le numerose denunce Uil per la penalizzante, cronica, arretratezza del sistema ferroviariono in cui l'alta velocità è un miraggio. E continuerà a restare tale persino con il Recovery Plan, se questo ...

