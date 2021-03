Via Migliorati, percorso ad ostacoli tra le deiezioni canine: la rabbia dei residenti (VIDEO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Passeggiare sul marciapiedi o sull’altro lato della strada in via Migliorati nel quartiere di Torrione, senza imbrattarsi le scarpe con deiezioni canine è una missione impossibile. La passeggiata diventa un percorso ad ostacoli nel tentativo ( che pur si dice fortunato) di non sporcarsi perché entrambi i lati della carreggiata, quelli in teoria destinati ai pedoni, sono invece diventati un bagno pubblico per gli amici a quattro zampe. I residenti stanchi dell’immagine di degrado e anche delle conseguenze su scarpe, tappeti, auto hanno chiesto un intervento dei vigili, certamente in questi ore impegnati in controlli per il rispetto delle normative anti Covid ma senza dover necessariamente chiudere un occhio su questo problema. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Passeggiare sul marciapiedi o sull’altro lato della strada in vianel quartiere di Torrione, senza imbrattarsi le scarpe conè una missione impossibile. La passeggiata diventa unadnel tentativo ( che pur si dice fortunato) di non sporcarsi perché entrambi i lati della carreggiata, quelli in teoria destinati ai pedoni, sono invece diventati un bagno pubblico per gli amici a quattro zampe. Istanchi dell’immagine di degrado e anche delle conseguenze su scarpe, tappeti, auto hanno chiesto un intervento dei vigili, certamente in questi ore impegnati in controlli per il rispetto delle normative anti Covid ma senza dover necessariamente chiudere un occhio su questo problema. L'articolo proviene da ...

