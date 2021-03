"Vi insegno a essere vincenti con la voce". Parola di Pino Insegno - (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Scotti Sapete di chi è la voce italiana di Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Matt Dillon, Sacha Baron Cohen? È quella di Mario Persichetti Sapete di chi è la voce italiana di Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Matt Dillon, Sacha Baron Cohen? È quella di Mario Persichetti. E agli appassionati di doppiaggio che perplessi obietteranno «Ma non è di Pino Insegno?», lui stesso precisa: «Sì, che è la mia. Solo che quando ero noto come attore comico non mi volevano per doppiare i ruoli drammatici. E allora mi presentavo ai provini sotto falso nome: Mario Persichetti. E li vincevo tutti». Amato dai cultori del genere, premiato dagli esperti del settore, Insegno ripropone il fortunato programmo a Voice Anatomy (da martedì in seconda serata su Raidue), proprio per ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Scotti Sapete di chi è laitaliana di Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Matt Dillon, Sacha Baron Cohen? È quella di Mario Persichetti Sapete di chi è laitaliana di Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Matt Dillon, Sacha Baron Cohen? È quella di Mario Persichetti. E agli appassionati di doppiaggio che perplessi obietteranno «Ma non è di?», lui stesso precisa: «Sì, che è la mia. Solo che quando ero noto come attore comico non mi volevano per doppiare i ruoli drammatici. E allora mi presentavo ai provini sotto falso nome: Mario Persichetti. E li vincevo tutti». Amato dai cultori del genere, premiato dagli esperti del settore,ripropone il fortunato programmo a Voice Anatomy (da martedì in seconda serata su Raidue), proprio per ...

