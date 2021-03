Verona Roma, oggi l’udienza al Collegio di Garanzia: il punto della situazione (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ fissata per oggi alle 15:30 l’udienza della Roma presso il Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sconfitta a tavolino contro il Verona E’ fissata per oggi alle 15:30 l’udienza della Roma presso il Collegio di Garanzia del Coni per discutere del ricorso sulla sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi per aver schierato Amadou Diawara contro il Verona. La Roma chiede che la sconfitta venga cancellata con la conseguenza che le venga restituito un punto in classifica. La sentenza, a meno di imprevisti, dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ fissata peralle 15:30presso ildidel Coni in merito alla sconfitta a tavolino contro ilE’ fissata peralle 15:30presso ildidel Coni per discutere del ricorso sulla sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi per aver schierato Amadou Diawara contro il. Lachiede che la sconfitta venga cancellata con la conseguenza che le venga restituito unin classifica. La sentenza, a meno di imprevisti, dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com

