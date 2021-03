Verona-Roma, la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (Di lunedì 15 marzo 2021) . Confermato il 3-0 a tavolino per gli scaligeri. Roma – La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Verona-Roma ha confermato la sentenza della Corte d’Appello della Figc. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal club giallorosso e confermato lo 0-3 a tavolino. Nessuna restituzione del punto, quindi, per la squadra capitolina. Sul campo, infatti, la partita è terminata 0-0. Non una buona notizia per i ragazzi di Fonseca che speravano di poter vincere il ricorso per muovere la classifica e guardare con fiducia al finale della stagione. Il ‘caso’ Diawara Una svista che è costata molto caro al club giallorosso. Amadou Diawara sin dal suo arrivo nel club giallorosso è stato inserito nella lista Under 23. Solo che ora che ha ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) . Confermato il 3-0 a tavolino per gli scaligeri.– Ladeldidelsuha confermato ladella Corte d’Appello della Figc. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal club giallorosso e confermato lo 0-3 a tavolino. Nessuna restituzione del punto, quindi, per la squadra capitolina. Sul campo, infatti, la partita è terminata 0-0. Non una buona notizia per i ragazzi di Fonseca che speravano di poter vincere il ricorso per muovere la classifica e guardare con fiducia al finale della stagione. Il ‘caso’ Diawara Una svista che è costata molto caro al club giallorosso. Amadou Diawara sin dal suo arrivo nel club giallorosso è stato inserito nella lista Under 23. Solo che ora che ha ...

