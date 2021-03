Verona - Roma confermato il 3 - 0 a tavolino per il 'caso Diawara'. Respinto il ricorso dei giallorossi

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il CONI respinge il ricorso della Roma: rimane il 3-0 a tavolino per il Verona ?? - DiMarzio : #VeronaRoma | Il Collegio di Garanzia respinge il ricorso dei giallorossi - annaric95744795 : RT @mar_aie: @OfficialASRoma daje sempre. Insistere su questa strada. Sticazzi del punto di Verona. Orgoglioso di voi, forza Roma sempre! ??… - RomaTalkRadio : #HellasVerona-#Roma: confermato il 3-0 a tavolino per gli scaligeri #ASRoma #SerieA #CONI -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Roma

Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni, a quanto apprende l'Adnkronos, ha respinto il ricorso dellaper il caso Diawara confermando il 3 - 0 a tavolino per il. Il Collegio di garanzia dello sport ha respinto il ricorso dellasul caso Diawara. Allaera stato comminato la ...Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni, a quanto apprende l'Adnkronos, ha respinto il ricorso dellaper il caso Diawara confermando il 3 - 0 a tavolino per ilIl CONI ha respinto il ricorso dei giallorossi per il 3-0 comminato a tavolino nella prima giornata del campionato in corso per il caso Diawara.Confermata la sconfitta a tavolino nella sfida contro la squadra di Juric valida per la prima giornata di campionato (in campo era finita 0-0) ...