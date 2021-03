Venezia-Lecce martedì 16 marzo | ore 17 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Fuori Dezi nei lagunari | 5 assenti tra i salentini

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sfida per l’alta classifica in questa ventinovesima giornata di Serie B, con ilche sfida sul proprio terreno il. Pareggio che sa di beffa per la squadra di Zanetti sul campo dell’Ascoli, con i marchigiani che sono riusciti ad acciuffare il pari nel finale di gara. Un peccato, perchè tre punti avrebbero dato una spinta InfoBetting: Scommesse Sportive e

OfficialUSLecce : #VeneziaLecce #SerieBKT ???? FORZA RAGAZZI ?? questo l’undici iniziale scelto da mister Corini : Gabriel, Maggio, Pi… - MCalcioNews : Venezia-Lecce, le formazioni ufficiali: sarà Forte contro Coda - 5ibra_5 : ???? Venezia & Lecce ?? Italya Seri B ??? 19.00 ?? Kg var ( 1.90 ) - Marathonbet_IT : Manca poco al big match della giornata 29 di #SerieB tra #Venezia e #Lecce: i salentini continueranno la loro marci… - sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Venezia-#Lecce #VENLEC -

Giallorossi impegnati in laguna alle 17:00, al Pier Luigi Penzo, per il turno infrasettimanale della 10ª giornata del girone di ritorno della Serie BKT,. Questo il tabellina del match:: PominiCommenta per primo(4 - 3 - 3): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Di Mariano, Forte, Esposito.(4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Bj&...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Venezia-Lecce, sfida valida per la 29^giornata di campionato. Di seguito, i due schieramenti: VENEZIA (4-3-3): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, ...Le formazioni ufficiali di Venezia-Lecce, gara in programma alle ore 17 allo stadio 'Penzo' di Venezia: Venezia (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi,.