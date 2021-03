Veloso | “Juric ci trasmette carattere e grinta Ma si innervosisce troppo”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Intervistato da tmw, il centrocampista portoghese del Verona, Miguel, ha parlato delle qualità del suo allenatore, Ivan, che conosce bene dai tempi del Genoa. Queste le sue parole: “Tutti danno il loro contributo. Si tratta di una società molto ben organizzata, ognuno fa il suo dovere. Misterha portatoe una certa mentalità, la sua mentalità. Ha creato una certa cultura del lavoro. Il mister lo conosco da anni, può arrivare ad ottimi livelli che magari riuscisse a cambiare un pò il. Sicuramenteè un tassello importante. È molto bravo ma lo è stata anche la società quando ha deciso di dargli una chance. Non era scontato, veniva da esperienze non positivissime”. Un pregio e un difetto del suo allenatore?“È un tecnico con grandissima passione ...

Chi vincerà tra De Zerbi e? È la sfida nella sfida. GOL REGALATO. L'Hellas parte bene e ... Chi doveva essere lì dei gialloblù? In ritardo sono apparsie Tameze. La reazione c'è e viene ...Leggi anche > Le pagelle di Sassuolo - Hellas Verona A fare la partita del Mapei sono stati i ragazzi di. Miguelè il giocatore che ha effettuato più passaggi nella trequarti ...Pesante bocciatura, invece, per Veloso e Zaccagni. Sono Darko Lazovic e Federico Dimarco gli unici giocatori gialloblù “salvati” dai nostri lettori: solo i due esterni sono infatti riusciti a strappar ...La tripletta di Vlahovic spinge i viola al successo in campania. Nel primo anticipo il Sassuolo ha piegato 3-2 l'Hellas Verona. Decide un gol di Traorè all'81'. A Marassi gol di Pandev e rigore di De ...