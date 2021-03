Vela: Sensini su sfida America's Cup, 'gara apertissima, nervi saldi saranno decisivi' (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - gara 7 e gara 8 "sono state delle regate particolari con un vento leggerissimo. Nella seconda il vento era molto leggero con il rischio di trovare un buco. Nonostante il 5-3 siamo ancora lì, Team New Zealand ha due punti di vantaggio importanti però è ancora tutto aperto". E' il giudizio sulle due sfide della finale di America's Cup disputate oggi ad Auckland della campionessa olimpica di windsurf, Alessandra Sensini, che all'Adnkronos ha commentato il mini-break conquistato dai neozelandesi ora avanti 5-3 nella serie contro Luna Rossa. "Ora è chiaro che la pressione sale e i nervi saldi vogliono dire molto -prosegue il vicepresidente del Coni-, devi riuscire comunque sempre a trovare la soluzione giusta per quel momento: basta un piccolo errore per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) -7 e8 "sono state delle regate particolari con un vento leggerissimo. Nella seconda il vento era molto leggero con il rischio di trovare un buco. Nonostante il 5-3 siamo ancora lì, Team New Zealand ha due punti di vantaggio importanti però è ancora tutto aperto". E' il giudizio sulle due sfide della finale di's Cup disputate oggi ad Auckland della campionessa olimpica di windsurf, Alessandra, che all'Adnkronos ha commentato il mini-break conquistato dai neozelandesi ora avanti 5-3 nella serie contro Luna Rossa. "Ora è chiaro che la pressione sale e ivogliono dire molto -prosegue il vicepresidente del Coni-, devi riuscire comunque sempre a trovare la soluzione giusta per quel momento: basta un piccolo errore per ...

Ultime Notizie dalla rete : Vela Sensini Tita: 'Ho rinunciato a Luna Rossa per il sogno olimpico' Il fatto che l'Italia non vada sul podio olimpico da 3 edizioni (l'ultima volta con la Sensini a ... Leggi i commenti Vela: tutte le notizie 19 febbraio - 23:51

Conferenza Territoriale Fiv, Domenico Guidotti confermato presidente ...del territorio per le attività e la politica sportiva della vela, sono state al centro del dibattito, che ha visto tra l'altro l'intervento del direttore tecnico giovanile FIV Alessandra Sensini, ed ...

Vela: Sensini su sfida America's Cup, 'gara apertissima, nervi saldi saranno decisivi' Il Messaggero Vela: Sensini su sfida America's Cup, 'gara apertissima, nervi saldi saranno decisivi' Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Gara 7 e gara 8 "sono state delle regate particolari con un vento leggerissimo. Nella seconda il vento era molto leggero con il rischio di trovare un buco. Nonostante il 5- ...

'Ganga' lancia Checco: "Tanti fuoriclasse dentro Luna Rossa, può farcela" Due fratelli, la vela volante che scansiona la loro vita, e due genitori più tradizionali – si fa per dire – che andavano e vanno su derive tradizionali e complicate, il Finn, la mamma Giada, dinghyst ...

