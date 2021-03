Advertising

TV7Benevento : Vela: Pelaschier, 'c'è rabbia, si fa durissima per Luna Rossa ma ragazzi preparati alle sfide'... - fseviareggio : RT @iltirreno: Luna Rossa: l'intervista a Mauro Pelaschier, una delle leggende della vela italiana - iltirreno : Luna Rossa: l'intervista a Mauro Pelaschier, una delle leggende della vela italiana - zazoomblog : Vela: Pelaschier grande equilibrio tra New Zealand e Luna Rossa partenza decisive - #Vela: #Pelaschier #grande… - TV7Benevento : Vela: Pelaschier, 'grande equilibrio tra New Zealand e Luna Rossa, partenza decisive'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Pelaschier

Mauro, ex timoniere di Azzurra, ha dimostrato tutto il suo tifo parlando al Resto del ... Per chi ama la, ma anche per chi non è esperto in materia. Mai come stavolta la Coppa America è ...Maurosi esprime così sulle prime regate dell'America's Cup, chiuse con una vittoria a testa tra Luna Rossa e New Zealand. 'Luna Rossa - prosegue il timoniere di Azzurra all'Adnkronos - ha ...Più volte Luna Rossa ha avuto difficoltà a tenerla". E' il commento di Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra all'Adnkronos sulle due regate 7 e 8, della finale di America's Cup disputate ad ...Mauro Pelaschier, ex timoniere di Azzurra, ha dimostrato tutto il suo tifo parlando al Resto del Carlino. “Ho fatto l’alba per seguire le regate di Luna Rossa. Sono notti magiche, davvero. Per chi ama ...