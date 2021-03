Vedo marrone | All' Isola dei famosi si rischia la sciagura | la mamma di Giulia Salemi affonda | panico Blasi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Comincia malissimo l'deiper Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. I due concorrenti non proprio giovanissimi del reality di Canale 5 condotto da Ilaryal momento di scendere in acqua e raggiungere la terra ferma in Honduras sono rovinosamente ribaltati con la barchetta. La conduttrice, dall'Italia, li osserva con apprensione e al momento del patatrac non può far altro che mettersi le mani sul volto e coprirsi la bocca. Lo sguardo per qualche secondo è pieno di terrore, poi la paura lascia spazio alla delusione: il suo sguardo è l'esatto specchio di quello che le passa per la testa, "ma guarda questi...". I due aspiranti naufraghi, peraltro, non arriveranno insieme agli altri concorrenti ma saranno relegati alla poco gratificante Parasite Island, privi di qualsivoglia comfort, e lì dovranno giocarsi le loro carte ...