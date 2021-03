Vangelo di lunedì 15 marzo: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Se non ringraziamo Dio e chiediamo solo, non stiamo pregando, perché la preghiera deve nascere da un atteggiamento di profonda gratitudine Riflessioni di Paolo de La Luce di Maria Questo Vangelo ci dice qualcosa di molto importante: ci insegna cioè come chiedere qualcosa al Signore. Partiamo dal fatto che Gesù opera nella nostra fede: ma L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 15 marzo 2021) Se non ringraziamo Dio e chiediamo solo, non stiamo pregando, perché la preghiera deve nascere da un atteggiamento di profonda gratitudine Riflessioni dide LadiQuestoci dice qualcosa di molto importante: ci insegna cioè come chiedere qualcosa al Signore. Partiamo dal fatto che Gesù opera nella nostra fede: ma L'articolo proviene da Ladi

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo lunedì La parrocchia di Germignaga e i dialoghi su "Passione e Resurezione" Quattro incontri, semplici momenti di dialogo e confronto su alcune pagine del Vangelo, tra il Pastore Valdese Alessandro Esposito e il Parroco don Marco Mindrone. Lunedì 15 marzo , ore 21.00 ( ...

Atti di abbandono - Il Vangelo di oggi Lunedì 15 Marzo 2021 Il Vangelo di oggi Lunedì 15 Marzo 2021 Va', tuo figlio vive. Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 4,43 - 54 In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato ...

Quattro incontri, semplici momenti di dialogo e confronto su alcune pagine del Vangelo, tra il Pastore Valdese Alessandro Esposito e il Parroco don Marco Mindrone. Lunedì 15 marzo , ore 21.00 ( ...Il Vangelo di oggi Lunedì 15 Marzo 2021 Va', tuo figlio vive. Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 4,43 - 54 In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato ...