Vanessa Incontrada, lei si mostra al naturale ed incanta tutti FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) Sontuosa e radiosa, Vanessa Incontrada risplende come in un dipinto del Botticelli. L’attrice è uno spettacolo per gli occhi. Vanessa Incontrada, lei è così. E ce lo fa sapere con poche ma efficaci parole. “Io sono questa”, scrive l’attrice spagnola per parte di madre. Lei è bellissima con quel solito sorriso che vediamo da anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Sontuosa e radiosa,risplende come in un dipinto del Botticelli. L’attrice è uno spettacolo per gli occhi., lei è così. E ce lo fa sapere con poche ma efficaci parole. “Io sono questa”, scrive l’attrice spagnola per parte di madre. Lei è bellissima con quel solito sorriso che vediamo da anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitcultura : Addio a Giovanni Gastel: da Mara Venier a Vanessa Incontrada, il saluto commosso al grande fotografo - esesapessi : L'ultima volta che mi hanno fatto ridere Ale e Franz Vanessa Incontrada conduceva Zelig #ctcf - naomy16885195 : RT @see_lallero: 13 marzo 2020. Oggi, ma un anno fa. Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Ale… - BergomiClaudio : RT @see_lallero: 13 marzo 2020. Oggi, ma un anno fa. Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Ale… - yoonsgoogie : RT @see_lallero: 13 marzo 2020. Oggi, ma un anno fa. Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Ale… -