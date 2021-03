Van Basten: “Sono stato curato da cattivi dottori. Hanno peggiorato la mia situazione” (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo storico ex attaccante del Milan Marco Van Basten ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, ricca di luci in campo ma presto compromessa dai tanti infortuni: "Il mio problema erano i cattivi dottori, che invece di capire la situazione e migliorarla l’Hanno peggiorata. Il mio peggior nemico non Sono mai stati i calci e i falli subiti dai difensori delle altre squadre - spiega Il cigno di Utrecht ai microfoni di El Paìs - . Cruijff? Da un lato voleva che vincessimo trofei. Dall’altro, i dottori gli spiegarono che se avessi giocato e quindi forzato la caviglia non mi avrebbe fatto male. Per Johan queste rassicurazioni furono sufficienti e mi disse che avrei dovuto giocare. È qui che inizia la mia responsabilità: io volevo scendere in campo Ho pensato che avrei ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo storico ex attaccante del Milan Marco Vanha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, ricca di luci in campo ma presto compromessa dai tanti infortuni: "Il mio problema erano i, che invece di capire lae migliorarla l’peggiorata. Il mio peggior nemico nonmai stati i calci e i falli subiti dai difensori delle altre squadre - spiega Il cigno di Utrecht ai microfoni di El Paìs - . Cruijff? Da un lato voleva che vincessimo trofei. Dall’altro, igli spiegarono che se avessi giocato e quindi forzato la caviglia non mi avrebbe fatto male. Per Johan queste rassicurazioni furono sufficienti e mi disse che avrei dovuto giocare. È qui che inizia la mia responsabilità: io volevo scendere in campo Ho pensato che avrei ...

