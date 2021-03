Van Basten: “I medici hanno rovinato le mie caviglie. Sacchi? Ha cambiato il calcio in Italia” (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervistato da El Pais, Marco van Basten ha raccontato i momenti più difficili della sua vita e della sua carriera, raccolti nella sua autobiografia pubblicata in Italia con il titolo “Fragile”. Queste le parole del ‘cigno di Uthrect’: “Giocare a calcio era la mia vitae all’improvviso, dopo un’operazione alle caviglie che sembrava semplice, dovetti ritirarmi. Non era solo molto difficile accettare che non avrei giocato, è stato difficile andare avanti con la mia vita. Non solo non potevo giocare, la mia caviglia non mi permetteva di camminare o fare nulla. Sono stati anni molto duri. Sono stato fortunato che un medico abbia avuto l’idea di bloccare la mia articolazione saldandomi le ossa. Non potevo più flettere la caviglia, né potevo correre di nuovo, ma ero in grado di iniziare una nuova vita senza dolore. Gioco a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervistato da El Pais, Marco vanha raccontato i momenti più difficili della sua vita e della sua carriera, raccolti nella sua autobiografia pubblicata incon il titolo “Fragile”. Queste le parole del ‘cigno di Uthrect’: “Giocare aera la mia vitae all’improvviso, dopo un’operazione alleche sembrava semplice, dovetti ritirarmi. Non era solo molto difficile accettare che non avrei giocato, è stato difficile andare avanti con la mia vita. Non solo non potevo giocare, la mia caviglia non mi permetteva di camminare o fare nulla. Sono stati anni molto duri. Sono stato fortunato che un medico abbia avuto l’idea di bloccare la mia articolazione saldandomi le ossa. Non potevo più flettere la caviglia, né potevo correre di nuovo, ma ero in grado di iniziare una nuova vita senza dolore. Gioco a ...

