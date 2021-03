Valeria Solarino | il retroscena in Rocco Schiavone 4 | ecco cosa è successo

Leggi su ck12

(Di lunedì 15 marzo 2021)è la bravissima attrice che interpreta la giornalista Sandra Buccellato in4, il legame con il regista Giovanni Veronesi l’ha spinta a continuare con la serie., il dietro le quinte della serie4 (Getty Images)Anchee la quarta stagione, così come tutti i programmi televisivi hanno subito dei rallentamenti durante l’anno. Le restrizioni per il Coronavirus sono state necessarie per prevenire diverse infezioni. L’attrice racconta idurante la sua interpretazione in, per lei è stato molto strano tornare sul set. Racconta di aver avuto un’esperienza ...