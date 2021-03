Vaia: “Qualcuno vuole che virus non finisca”. Poi spiega: “Aziende farmaceutiche rispettino patti” (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaia: “Qualcuno vuole che virus non finisca”. Poi spiega. Un post su Facebook pubblicato dal direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha fatto molto discutere. Francesco Vaia ha parlato di non assecondare chi auspica e lavora perché il virus non abbia mai fine. E poi ha chiarito il senso delle sue parole: “Bisogna far rispettare i patti contratti in sede europea con le Aziende farmaceutiche. In una fase di emergenza come questa attuare una moral suasion perché si superi il brevetto”. “Senza tentennamenti.Senza scorciatoie ma anche senza alchimie propagandistiche .Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021): “chenon”. Poi. Un post su Facebook pubblicato dal direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha fatto molto discutere. Francescoha parlato di non assecondare chi auspica e lavora perché ilnon abbia mai fine. E poi ha chiarito il senso delle sue parole: “Bisogna far rispettare icontratti in sede europea con le. In una fase di emergenza come questa attuare una moral suasion perché si superi il brevetto”. “Senza tentennamenti.Senza scorciatoie ma anche senza alchimie propagandistiche .Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia ...

