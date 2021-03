Vaccino Sputnik V in Italia, arriva la risposta: può arrivare presto (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccino Sputnik V in Italia, arriva la risposta di Marco Cavaleri (Ema): ecco quando potremmo vederlo arrivare in Italia Il prossimo Vaccino anti-Covid atteso in Italia è quello prodotto dalla Johnson&Johnson, ma al massimo entro un paio di mesi all’elenco potrebbe aggiungersi anche lo Sputnik V russo. La conferma arriva da Marco Cavaleri, responsabile della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)V inladi Marco Cavaleri (Ema): ecco quando potremmo vederlore inIl prossimoanti-Covid atteso inè quello prodotto dalla Johnson&Johnson, ma al massimo entro un paio di mesi all’elenco potrebbe aggiungersi anche loV russo. La confermada Marco Cavaleri, responsabile della L'articolo proviene da Inews.it.

