Vaccino Sputnik, Cavaleri (Ema): "Molto probabile che l'ok arrivi a Maggio" (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccino Sputnik: il responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, ha parlato ai microfoni di Radio24 e ha affermato che l'ok allo Sputnik potrebbe arrivare nel mese di Maggio Getty ImagesImportanti novità sul fronte vaccini, il Responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, è intervenuto ai microfoni di Radio24 per parlare del probabile ok alla somministrazione del Vaccino Sputnik. Nel dettaglio, Marco Cavaleri, ha affermato come lo Sputnik sia un Vaccino ben progettato e che merita Molto interesse. Queste le sue parole: "Stiamo parlando di un Vaccino ben disegnato e merita l'interesse ...

