Vaccino Sputnik 5 quando arriva in Italia? «Efficacia al 91,6%», cosa sappiamo (Di lunedì 15 marzo 2021) Il via libera dell’Ema al Vaccino anti-Covid Sputnik 5 potrebbe arrivare già a maggio. Ad affermarlo Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini delll’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ospite di Radio24. «Sputnik è un Vaccino ben disegnato e merita l’interesse di tutti. Siamo bene lieti di collaborare con l’azienda produttrice e vedere se possiamo utilizzarlo in Europa, ma dobbiamo verificare gli standard di produzione rispetto alle aspettative». Come riporta l’Agi l’Unione Europea potrebbe cedere al Vaccino Sputnik V e non soltanto per ragioni mediche. Per avviare formalmente il procedimento, come spiega l’Agenzia Reuters, sono necessarie le richieste da 4 Stati membri. leggi anche l’articolo —> Covid, Vaccino AstraZeneca: le ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Il via libera dell’Ema alanti-Covid5 potrebbere già a maggio. Ad affermarlo Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini delll’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ospite di Radio24. «è unben disegnato e merita l’interesse di tutti. Siamo bene lieti di collaborare con l’azienda produttrice e vedere se possiamo utilizzarlo in Europa, ma dobbiamo verificare gli standard di produzione rispetto alle aspettative». Come riporta l’Agi l’Unione Europea potrebbe cedere alV e non soltanto per ragioni mediche. Per avviare formalmente il procedimento, come spiega l’Agenzia Reuters, sono necessarie le richieste da 4 Stati membri. leggi anche l’articolo —> Covid,AstraZeneca: le ...

