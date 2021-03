Vaccino, inaugurato nuovo hub ad Agrigento (Di lunedì 15 marzo 2021) È in funzione il centro vaccinale realizzato al Palacongressi del Villaggio Mosè, ad Agrigento. La struttura, che avrà funzione di hub provinciale – affiancando gli altri punti di vaccinazione di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Caltanissetta e Ragusa – è stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. abr/vbd/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) È in funzione il centro vaccinale realizzato al Palacongressi del Villaggio Mosè, ad. La struttura, che avrà funzione di hub provinciale – affiancando gli altri punti di vaccinazione di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Caltanissetta e Ragusa – è stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. abr/vbd/mrv su Il Corriere della Città.

