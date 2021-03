Vaccino in macchina a Milano: inaugurato il Drive through del Parco di Trenno (Di lunedì 15 marzo 2021) Fare il Vaccino anti Covid- 19 restando seduti nelle propria macchina. Senza stare in coda in piedi, in mezzo ad altre persone, come già avviene per i tamponi. Da oggi è possibile a Milano, che il 15 marzo ha inaugurato al Parco di Trenno il presidio per le vaccinazioni anti Covid in modalità Drive through più grande d’Italia. Oltre allo spazio, già attivo da novembre per i tamponi antigenici, il Comune di Milano ha messo a disposizione della struttura dieci operatori della Protezione Civile e quattro agenti di Polizia Locale. Leggi anche › Vaccino Johnson & Johnson, ok dell’Ema. 200 milioni di dosi alla Ue entro l’anno ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Fare ilanti Covid- 19 restando seduti nelle propria. Senza stare in coda in piedi, in mezzo ad altre persone, come già avviene per i tamponi. Da oggi è possibile a, che il 15 marzo haaldiil presidio per le vaccinazioni anti Covid in modalitàpiù grande d’Italia. Oltre allo spazio, già attivo da novembre per i tamponi antigenici, il Comune diha messo a disposizione della struttura dieci operatori della Protezione Civile e quattro agenti di Polizia Locale. Leggi anche ›Johnson & Johnson, ok dell’Ema. 200 milioni di dosi alla Ue entro l’anno ...

